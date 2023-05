Kijów dostał „prezent” urodzinowy od Rosjan, Ukraińcy szykują niespodzianki w Bachmucie

Teorie dotyczące wyczerpania powietrznego arsenału pocisków Rosji po raz kolejny można wsadzić między bajki. Przed południem ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 11 pocisków Iskander-M i Iskander-K, a w nocy z niedzieli na poniedziałek – 6 rakiet i 10 dronów. Z kolei w nocy z soboty na niedziele 52 drony Shahed, jakie zostały skierowane nad Kijów.

Tu nie ma przypadków. 29 maja ukraińska stolica świętuje bowiem swoje urodziny, a przywiązani do symboli Rosjanie tak właśnie postanowili je „uczcić”. Kijów, który do maja mógł się poszczycić 51 dniami bez gnębienia przez orków, w tym miesiącu został zaatakowany już kilkanaście razy, uderzenia miały miejsce średnio co drugą noc (w przypadku Kijowa bowiem mamy do czynienia z atakami właśnie w nocy, w przypadku innych celów nie jest to regułą, co pokazał piątkowy atak w Dnieprze, jaki miał miejsce w środku dnia).

Kijowska obrona przeciwlotnicza jest najsilniejszą w kraju i ma niemal stuprocentową skuteczność. Należy jednak pamiętać, że nawet, gdy rakiety czy drony udaje się zestrzelić, to ich odłamki również stanowią zagrożenie.