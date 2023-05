Zielona woda pod słynnym mostem w Wenecji. Policja szuka sprawcy

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek, 28 maja. Przechodnie dostrzegli, że woda w Canal Grande pod słynnym mostem Rialto została zabarwiona na kolor zielony.

Do wody trafiła najprawdopodobniej fluoresceina

Na miejsce została wezwana policja. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do kanału trafił najprawdopodobniej ok. kilogram fluoresceiny.

To organiczny związek chemiczny, który nadaje wodzie charakterystyczny, szmaragdowy odcień. Nie jest on groźny dla człowieka. Jest wykorzystywany np. do wykrywania nieszczelności w instalacjach ciepłowniczych.

Dochodzenie ws. incydentu w Canal Grande

Mimo tego, władze Wenecji wszczęły dochodzenia i próbują ustalić tożsamość sprawcy zamieszania. Wydaje się oczywiste, że sprawca nie wybrał datę przypadkowo.

W ubiegłą niedzielę odbywały się bowiem w Wenecji regaty „Vogalonga”, w których wzięło udział blisko 2 tysiące jednostek. Stróże prawa zabezpieczyli nagrania z okolicznych kamer monitoringu i poszukują ewentualnych świadków.

– Trudno mi uwierzyć, że kilogram fluoresceiny został przypadkowo wrzucony do kanału – skwitował w rozmowie z dziennikiem „La Repubblica” Maurizio Vesco z lokalnej agencji ochrony środowiska.

Wodę zabarwili aktywiści klimatyczni?

Najbardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, że za zabarwieniem wody w Canal Grande stoją aktywiści klimatyczni. Jednak do chwili obecnej żadna z organizacji nie przyznała się do tego czynu.

Przypomnijmy, że 21 maja aktywiści z w grupy „Ultima Generazione” (pol. Ostatnie pokolenie) zabarwili na czarno wodę w fontannie di Trevi w Rzymie. W wydanym przez aktywistów oświadczeniu wezwano m.in. do zaprzestania publicznych dotacji na paliwa kopalne.

twitterCzytaj też:

Rodzice z dwójką dzieci zamieszkali na barce. Zobaczcie jak się urządzili!Czytaj też:

Ryanair i Wizz Air zmieniają rozkłady na lato. Te trasy dotyczą Polaków