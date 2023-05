Streamer zmarł po programie na żywo. Brał udział w internetowym pojedynku

34-letni Moufeng Wang, znany w sieci jako Sanqiange, znany był z brania udziału w internetowych wyzwaniach, ostatnie jednak zakończyło się dla niego tragicznie. 15 maja influencer wypił 7 butelek chińskiej wódki baijiu, z czego ostatnie cztery z nich w ciągu zaledwie minuty. Nie mogło to skoczyć się dobrze. Mężczyzna zatruł swój organizm na tyle poważnie, że zmarł.

Śmierć influencera po wyzwaniu na Douyin

Sanqiange brał udział w wyzwaniu, w którym po przegranym starciu z innym influencerem, musiał wykonać określoną karę. W tym wypadku było to właśnie picie wódki. Po pierwszej przegranej była to jedna butelka, po kolejnej rundzie dwie i na koniec cztery. Do tego dołożył też trzy energetyki. Jeszcze w trakcie wyzwania podkreślał, że sam decyduje o tym co robi i chwalił się, że nie zwymiotował między rundami.

Z wyliczeń internautów wynika, że Chińczyk wypił łącznie 3,5 litra wódki. Nie ustalili dokładnie, jakiej mocy był spożywany przez niego alkohol. Baijiu charakteryzuje się zwykle mocą od 35 do nawet 60 proc. zawartości alkoholu. Martwego mężczyznę w nocy 16 maja znalazł jego współlokator. Zmarły leżał twarzą do ziemi i nie dało mu się już pomóc.

