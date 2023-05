Talibowie grożą podbiciem Teheranu. Napięcie na linii Iran – Afganistan

– Będziemy walczyć z Iranem „z większą pasją” niż walczyliśmy z siłami Stanów Zjednoczonych. Jeśli przywódcy dadzą zielone światło, to wkrótce podbijemy Teheran – powiedział w opublikowanym w sobotę filmie jeden ze starszych dowódców rządzących w Afganistanie Talibów. Film ten ma bezpośredni związek ze starciami na granicach tych państw, do których dochodziło w ostatnich dniach.

Potyczka w sieci

Nie jest to jedyny internetowy atak Afgańczyków w kierunku Iranu. Chwilę później opublikowano także prześmiewczy film skierowany bezpośrednio do irańskiego prezydenta Ebrahima Raisego. Nagranie, na którym jeden z talibów napełnia kanister wodą mówiąc w kierunku adresata „Panie Raisi, weź tę wodę i nie atakuj, jesteśmy przerażeni” szybko obiegł lokalną społeczność. Wskazuje on także bezpośrednio na możliwy powód sporów między krajami.

Spór o rzekę Helmand

Choć Iran nie wyjaśnia powodów starć, twierdząc jedynie, że mają one jakiś związek z handlem narkotykami, to zachodnie media wskazują na źródło konfliktu w naruszaniu przez jedną ze stron praw do dzielonej przez oba kraje rzeki Helmand. – Ostrzegam władze Afganistanu, aby natychmiast dały ludziom ich prawa do wody. Potraktujcie moje słowa poważnie albo pożałujecie – mówił na początku maja premier Iranu.

Strzały na granicy

Niespokojnie jest nie tylko w dyplomacji tych krajów, ale także na granicy. Przed paroma dniami doszło tam do wymiany ognia, w wyniku której zginęło dwóch Irańczyków i jeden Afgańczyk. Oba kraje oskarżają się wzajemnie o rozpoczęcie ostrzału. – Dzisiaj, w prowincji Nimroz, irańskie siły graniczne ostrzelały Afganistan, co spotkało się z kontrreakcją – powiedział w oświadczeniu rzecznik MSW Afganistanu Abdul Nafi Takor.

– Bez przestrzegania prawa międzynarodowego i dobrego sąsiedztwa siły talibów zaczęły strzelać do punktu kontrolnego Sasoli, co spowodowało naszą odpowiedź – poinformował w swoim oświadczeniu wiceszef irańskiej policji Qasem Rezaei.

