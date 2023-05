Gen. Skrzypczak: Armia gotowa. Teraz ruch należy do prezydenta Zełenskiego

Główny wysiłek skupiony był na reorganizacji wojsk lądowych a przede wszystkim na sformowaniu nowych brygad i ich wyszkoleniu. Oczywiście tajemnicą jest to, ile i jakich brygad udało się Ukraińcom zorganizować, ale licząc ilości różnorodnego sprzętu, jaki otrzymali, można szacować, że stanowić to może potencjał 6-8 brygad pancernych, w podobnej liczbie brygad zmechanizowanych. Ponadto około dziesięciu brygad zmotoryzowanych i lekkich. Na pewno do tego potencjału doliczyć trzeba kilka brygad lub pułków przeznaczonych do działań specjalnych, desantowych i typowo szturmowych.

Wszystkie te formacje, poza typowo pancernymi, są mocno nasycone mobilnymi środkami przeciwpancernymi i przeciwlotniczymi, co ma im zapewnić pełną autonomiczność i swobodę operacyjną w działaniach. To znaczący potencjał, którego wartością dodaną jest wyszkolenie żołnierzy pod okiem wytrawnych instruktorów z państw zachodnich oraz zaprawionych w boju z Rosjanami żołnierzy ukraińskich.