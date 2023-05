„Nie ma go już w rodzinnym domu”. Sensacyjne doniesienia o Harrym i Meghan

Książę Harry i Meghan Markle pobrali się 19 maja 2018 r. Związek członka brytyjskiej rodziny królewskiej i znanej hollywoodzkiej aktorki od początku budził wielkie zainteresowanie. Ostatnio plotki odżyły przy okazji obchodzonej przez parę piątej rocznicy ślubu. Media zauważyły, że tym razem tego wydarzenia nie odnotowano na ich oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych.

Książę Harry ma uciekać od Meghan Markle do hotelu

W tym samym czasie tabloid „The Sun” donosił, że książę Harry ma na stałe zarezerwowany pokój w luksusowym hotelu w Kalifornii, położonym niedaleko rezydencji, w której mieszka razem z żoną Meghan Markle i dwójką dzieci: synem Archim i córką Lilibeth.

Według źródeł gazety syn króla Karola III ma przebywać w hotelu „od czasu do czasu” bez żony. W tekście zasugerowano, że Harry ma się też zatrzymywać w ekskluzywnym klubie San Vicente Bungalows, który bardzo dwa o prywatność swoich członków. Według źródeł książę ma go uważać za „miejsce ucieczki”.

Rzecznik Sussexów zaprzeczył tym doniesieniom w rozmowie z amerykańskim portalem „Page Six”, stwierdzając że „to nie jest prawda”.

Królewska ekspertka: To początek końca

Z kolei szerzej o relacjach, jakie mają panować między Harry'm a Meghan opowiedziała na antenie telewizji GB News Angela Levin, królewska ekspertka i biografia Harry'ego, która w swojej książce poświeciła wiele miejsca relacjom księcia i jego żony.

Jej zdaniem „dystans” między Harry'm i Megnan „wydaje się coraz większy”. – Albo ona krzyczy na niego, żeby się wyniósł, albo on nie może tego znieść – stwierdziła biografka. – Jeśli zarezerwujesz (pokój) na stałe, oznacza to, że będziesz z niego często korzystać. Więc nie ma go już w domu rodzinnym – mówiła.

Levin wskazała, że Meghan Markle „trzymała się z daleka”, kiedy Harry „naprawdę jej potrzebował” – między innymi nie wzięła udziału w koronacji króla Karola III. – Jest ostrożną planistką i intrygantką – oceniła ekspertka.

Biografia nie wróży związkowi pary przyszłości. – Myślę, że to dla niego początek końca. Nie jestem pewna, czy doczekają kolejnej rocznicy ślubu – stwierdziła Levin.

