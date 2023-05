Przewrócił się statek z 24 osobami na pokładzie. Większość z nich to byli lub obecni agenci wywiadu

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem na położonym na granicy Włoch i Szwajcarii jeziorze Maggiore. Jezioro znajdujące się po południowej stronie Alp jest popularnym miejscem wśród turystów. Feralnego dnia na Maggiore pomiędzy miejscowościami Sesto Calende i Arona przewrócił się 16-metrowy statek z około 24 osobami na pokładzie, które świętowały urodziny – poinformowało BBC. Nad jeziorem nagle rozpętała się burza. Zaczął padać ulewny deszcz i nadeszła trąba powietrza.

Nad regionem w ostatnim czasie panowała zła pogoda. Przed burzami w tym obszarze ostrzegały włoskie służby meteorologiczne. Wielu osobom, które wpadły do wody, udało się dopłynąć do brzegu. Część pasażerów zostało uratowanych przez inne łodzie. Na miejscu zdarzenia pojawili się ratownicy wodni, nurkowie oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Nie udało się uratować czterech osób. Z kolejne pięć trafiło do szpitala.

Dawni i obecni agenci wywiadu świętowali urodziny. Nagle nadeszła trąba powietrzna

Wśród ofiar znalazło się dwoje członków włoskiego wywiadu w wieku 53 i 62 lat. Zmarł również emerytowany członek izraelskich sił bezpieczeństwa. Pojawiły się różne dane dotyczące jego wieku. Ostatnią ofiarą była 50-letnia rosyjska żona kapitana łodzi. AFP podało, że 18 z 20 osób, które przeżyły katastrofę, były obecnymi lub dawnymi członkami wywiadu z co najmniej dwóch krajów.

Według CNN emerytowany oficer izraelskiego wywiadu oraz inny obywatel tego kraju nie planowali być w niedzielę na łodzi, ale przegapili swój lot. 10 Izraelczyków, którym udało się przeżyć, zostało ściągniętych do kraju wojskowym samolotem. Włoska prokuratura wszczęła wobec kapitana statku śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci.

