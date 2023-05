Ukraina może uderzać w cele w Rosji? Dwugłos USA i Wielkiej Brytanii po ataku dronów na Moskwę

Rosja poinformowała we wtorek 30 maja, że ukraińskie drony uderzyły w zamożne dzielnice Moskwy, w których mieszka Władimir Putin oraz inne rosyjskie elity. Według mera Moskwy ranne zostały dwie osoby. Rosyjski prezydent ocenił, że atak był próbą zastraszenia i sprowokowania Rosji. Dodał, że obrona powietrzna wokół stolicy kraju zostanie wzmocniona. Władze Ukrainy zaprzeczyły, że miały coś wspólnego z atakiem.

Do sprawy odniósł się podczas wizyty w Estonii brytyjski minister spraw zagranicznych. James Cleverly został zapytany, czy Ukraina ma prawo atakować terytorium Rosji. Szef MSZ Wielkiej Brytanii zaznaczył, że „nie zna szczegółów tej sprawy i nie chce dywagować na temat natury ataków dronów na Moskwę”. Cleverly dodał, że zamierza odnieść się do sytuacji w sposób ogólny, a nie do tej konkretnej sprawy.

Atak dronów na Moskwę. James Cleverly: Ukraina ma prawo się bronić

– Ukraina ma uzasadnione prawo do obrony. Może oczywiście robić to w obrębie własnych granic, ale ma także prawo do projekcji siły poza swoimi granicami, aby podważyć zdolność Rosji do tego samego wobec Ukrainy. Uzasadnione cele wojskowe poza własną granicą są częścią samoobrony Ukrainy. Tak powinniśmy to rozpatrywać – powiedział brytyjski minister spraw zagranicznych, cytowany przez Evening Standard.

Głos ws. ataku dronów na Moskwę zabrało też Downing Street, które zapewniło, że nie wykorzystano w nim żadnego sprzętu dostarczonego przez Brytyjczyków. Sytuację skomentował także Biały Dom. Stany Zjednoczone wciąż zbierają informacje ws. wydarzenia – poinformowała agencja Reutera. Karine Jean-Pierre oświadczyła, że USA nie popierają ataków wewnątrz Rosji, tylko skupiają się na pomocy Ukrainie w odzyskaniu jej terytorium poprzez szkolenie i przekazywanie sprzętu.

