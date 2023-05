Rosjanie wysadzili drogę, aby uniknąć schwytania. „To im nie pomoże”

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, że Rosjanie wysadzili fragment drogi w pobliżu obwodu czernihowskiego w Ukrainie. Do wybuchu doszło w niedaleko pomnika „Trzech Sióstr”. Znajduje się on granicy Ukrainy oraz Rosji (obwód briański) i Białorusi (obwód homelski). Pomnik powstał w 1975 r. na cześć przyjaźni między narodami. Przez kilkadziesiąt lat odbywał się tam międzynarodowy festiwal „Słowiańska Jedność”.

„Przeszli od zdobędziemy ‘Kijów w trzy dni’ do ‘wysadzamy drogi, aby uniknąć schwytania’” – skomentowała ukraińska Służba Graniczna. Dodano, że Rosjanom „raczej to nie pomoże”. Rzecznik Andrij Demczenko powiedział Ukraińskiej Prawdzie, że do zdarzenia doszło we wtorek 30 maja w porze obiadowej. Potem potwierdzono, że wysadzona została droga z Czernihowa do Briańska.

Wybuch na styku granicy Ukrainy, Rosji i Białorusi. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej zabrał głos

Według rzecznika Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Rosjanie wysadzili drogę, bo obawiają się ataku na centrum administracyjne. – Uważamy ich działania za głupie. Ukraina nie jest agresorem. Nasze państwo zajmuje się wyłącznie obroną i nie potrzebujemy Briańska. Chcemy upadku ośrodka decyzyjnego, który podjął decyzję o rozpoczęciu wojny, więc mogą je wysadzić w powietrze – podsumował Demczenko.

Rok temu administracja wojskowa obwodu czernihowskiego ogłosiła rozpoczęcie procedury usuwania pomnika „Trzech Sióstr”. Na filmie widać jednak, że to tego nie doszło.

Ukraińska SG w poniedziałek opublikowała z kolei naganie z drona, na którym widać, że ich białoruscy odpowiednicy w trzy osoby przepychają ciężarówkę z miejsca na miejsce, nie mogąc jej odpalić.

