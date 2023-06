Grupa nastolatków zaatakowała Polaka kijem golfowym. „Atak na tle rasowym”

Do ataku doszło we wtorek po południu w skateparku Stirchley w Telford, w środkowo-zachodniej Anglii. Lokalna policja poinformowała, że mężczyzna został zaatakowany kijem golfowym przez grupę nastolatków. Napastnicy kilkukrotnie uderzyli Polaka i uciekli z miejsca zdarzenia.

Polak pobity w Wielkiej Brytanii

Mężczyzna miał ranę ciętą lewego ramienia oraz siniaki na plecach i żebrach. Został przewieziony do szpitala. West Mercia Police wskazała, że "10-letni syn mężczyzny padł ofiarą ataku słownego na tle rasowym".

– To był paskudny atak na tle rasowym – powiedziała Sian Evans z tamtejszej policji. Zwróciła się też do świadków zdarzenia o zgłoszenie się na posterunek, szczególnie do tych, którzy na monitoringu lub w telefonie mogą mieć nagranie tego, co się wydarzyło.

Policja apeluje o pomoc do świadków

Policjantka poinformowała, że w chwili, gdy doszło do ataku, w skateparku przebywało dużo dzieci. Funkcjonariusze zakładają, że ktoś nagrał atak.

Sprawcy ataku mieli około 16 lat. Jeden z nich miał na sobie czarną podartą bluzę, szare spodnie dresowe, czerwoną męską torbę Adidas i białe buty Jordany. Inny miał na sobie szary dres i czarny ocieplacz. Policja nie podała jednak ilu dokładnie było napastników.

Czytaj też:

Z siekierą napadał na sklepy. Policja zatrzymała 17-latkaCzytaj też:

Brutalne zabójstwo 21-letniej Polki w Londynie. Sprawca usłyszał wyrok