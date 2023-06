Prezydent Chorwacji o „Chwała Ukrainie!”: Okrzyk najbardziej radykalnych szowinistów

Kolejnej już kontrowersyjnej wypowiedzi, Zoran Milanović udzielił podczas uroczystości wręczania nagród publicznych Zagrzebia. Prezydent Chorwacji stwierdził, że używanie okrzyku „Chwała Ukrainie!” jest niedopuszczalne i nigdy nie pozwoli na to w swoim otoczeniu.

Milanović: To okrzyk szowinistów

W ocenie Milanovića jest to nawiązanie do sposobu, w jaki witali się członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którzy uciekając się do przemocy i agresji chcieli przed II wojną światową uniezależnić ukraińskie ziemie od Polski i bolszewickiej Rosji. Członkowie tej organizacji na powitanie używali okrzyku „Za ojczyznę gotowi”, co zdaniem Milanovića, niczym nie różni się od „Chwała Ukrainie”.

– Nie ma żadnej różnicy między „Za ojczyznę gotowi” i „Chwała Ukrainie”. To okrzyk najbardziej radykalnych szowinistów z zachodniej Ukrainy, którzy współpracowali z nazistami i zabili tysiące Żydów i Polaków – powiedział chorwacki prezydent. – Zdecydowanie nie chcę tego słyszeć. Nie interesuje mnie, że niektórzy przywódcy uzależnili się od tego. Niech wymyślą inne pozdrowienie. Niech usuną i Rosję, i Ukrainę – Kijów jest daleko, a Moskwa jeszcze dalej – dodał.

Okrzyku „Chwała Ukrainie” używa prezydent Wołodymyr Zełenski na zakończenie wszystkich swoich przemówień. Używają go również przywódcy innych państw, wykonując tym samym symboliczny gest solidarności z narodem ukraińskim. Okrzyk stał się jednym z haseł, będących wyrazem sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie.

