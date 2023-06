Książę Harry zapisze się w historii. W tym przypadku nie jest to powód do radości

W przyszłym tygodniu książę Harry stawi się w londyńskim sądzie, żeby zeznawać w sprawie, którą on i ponad 100 innych znanych osób wniosło przeciwko Mirror Group Newspapers (MGN), wydawcy Daily Mirror, Sunday Mirror i Sunday People. Jak podaje agencja Reutera, będzie to bezprecedensowa chwila, ponieważ „senior royal” z brytyjskiej rodziny królewskiej po raz pierwszy od 130 lat złoży zeznania przed sądem.

Książę Harry będzie zeznawał przed sądem. Chodzi o „bezprawne szukanie” informacji

Dziennikarzom MGN zarzucono, że dopuścili się bezprawnych czynów w celu pozyskania informacji o młodszym synu króla Karola III i innych znanych osobach. Oni lub opłaceni przez nich prywatni detektywi mieli korzystać z podsłuchów telefonicznych na „skalę przemysłową” – relacjonuje agencja Reutera.

Na początku procesu, który rozpoczął się w minionym miesiącu, MGN przeprosiło, co jest odnotowane w dokumentach sądowych i przyznało, że w jednym przypadku Sunday People „bezprawnie szukało informacji o Harrym”. Dodano także, że w zaistniałej sytuacji ma on prawo do odszkodowania. Jednocześnie odrzucono wszystkie inne zarzuty.

Dokument, autobiografia i koronacja Karola III. Wzrost popularności księcia Harry’ego

Książę Harry w ciągu ostatnich miesięcy nie schodził z nagłówków gazet z powodu serialu dokumentalnego Netfliksa, w którym odsłonił kulisy prywatnego życia, oraz wydania autobiografii „Spare”. Publikacja spotkała się ze zróżnicowanym przyjęciem – od pozytywnych głosów fanów, do oburzenia innych, którzy uważają, że nie powinno się upubliczniać prywatnych rozmów z członkami rodziny.

Ostatnio o księciu Harrym było głośno również w kontekście koronacji Karola III. Syn monarchy pojawił się w Londynie sam. Jego żona została w Stanach Zjednoczonych wraz z dziećmi. Co więcej, po uroczystości książę Harry szybko wrócił do domu.

