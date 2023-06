Władimir Putin wciąż wierzy w wygraną w wojnie. „Może nie zdawać sobie sprawy ze skali wyzwań”

Minister obrony Wielkiej Brytanii powiedział w rozmowie z The Washington Post, że istnieje realna możliwość odbicia Krymu przez Ukrainę do końca 2023 roku. Według Bena Wallace’a rosyjskim siłom może zabraknąć potrzebnego sprzętu.

Ukraina może odzyskać Krym do końca 2023 r? „Rosjanie nie wyczarują czołgów, których potrzebują”

– Na polu bitwy widzieliśmy, że jeśli uderzysz rosyjskie siły we właściwym miejscu, to faktycznie upadną – stwierdził szef brytyjskiego resortu. – Możesz wysłać dziesiątki tysięcy młodych ludzi na śmierć, co właśnie robią Rosjanie, ale nie możesz wyczarować czołgów i systemów uzbrojenia, których potrzebują – dodał Wallace.

Minister obrony Wielkiej Brytanii został również zapytany o perspektywę dołączenia Ukrainy do NATO. Zdaniem Wallace’a Sojusz Północnoatlantycki, podobnie jak UE, nie może popełniać błędów z przeszłości i składać nadmiernych obietnic aspirującym krajom takim jak Ukraina. – Musimy być realistami i powiedzieć, że to nie wydarzy się w najbliższym czasie, podczas szczytu przywódców NATO w Wilnie – podkreślił brytyjski minister obrony.

Odległa perspektywa Ukrainy w NATO. Ben Wallace o planie B

Wallace wyjaśnił, że wiele krajów jest jednak gotowych do zawarcia z Ukrainą „paktów o wzajemnej obronie” i zobowiązać się do realizacji długoterminowych planów budowania potencjału wojskowego Ukrainy. Wszystko po to, aby „upewnić się, że dla Rosji lub kogokolwiek innego potencjalna inwazja na Ukrainę w przyszłości będzie bardzo kosztowna”. Według ministra obrony Wielkiej Brytanii to może odstraszyć Rosję, bo rosyjskie siły lądowe będą znacznie uszczuplone przez najbliższe 10 lat.

Wallace podsumował, że skala poniesionych przez Rosję strat podczas wojny sugeruje, że Władimir Putin wciąż wierzy, że może zwyciężyć, jeśli tylko zaangażuje w konflikt więcej żołnierzy. Brytyjski minister obrony zasugerował, że prezydent Rosji może nie otrzymywać dokładnych informacji ws. wysiłków wojskowych lub może nie zdawać sobie sprawy ze skali wyzwań militarnych swojego kraju, aż do momentu upadku.

