Łukaszenka wielokrotnie temu zaprzeczał. Nieoczekiwanie przyznał: popełniliśmy błąd

– Jestem gotów walczyć wspólnie z Rosjanami, ale tylko w jednym przypadku: jeśli choćby jeden obcy żołnierz naruszy nasze granice, by zabijać moich rodaków – to zdanie Aleksandr Łukaszenka powtarzał wielokrotnie. Choć jedne z pierwszych rakiet, jakie w lutym 2022 roku spadły na Ukrainę zostały wystrzelone z terytorium Białorusi, to samozwańczy prezydent zapewnia, że jego żołnierze nie zaangażują się w konflikt.

Zaskakujące oświadczenie Łukaszenki: mogliśmy to zrobić już wcześniej

Nieoczekiwanie, na piątkowym posiedzeniu Rady Szefów Agencji Bezpieczeństwa i Służb Specjalnych państw WNP Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że Rosja i Białoruś powinny były „rozwiązać kwestię” Ukrainy w latach 2014-2015, kiedy „nie miała ani armii, ani gotowości” do wojny.

Samozwańczy prezydent Białorusi powiedział też, że „całkowicie zgadza się” z Władimirem Putinem, że „nie my rozpoczęliśmy” wojnę w Ukrainie, ale „zaczęła się ona na długo przed 2014 rokiem”. – Widzieliśmy wszystko, co się tutaj wydarzyło: ten brunatny pucz, który miał miejsce i do czego prowadzi Ukraina. Widzieliśmy, kto był na czele – powiedział, zarzucając ukraińskim władzom, że nie zapewniają pokojowego rozwiązania konfliktu.

Aleksandr Łukaszenka: całkowicie zgadzam się z Władimirem Putinem

Zdaniem Łukaszenki, gdyby wojna na pełną skalę nie wybuchła nieco ponad rok temu, zaczęłaby się jutro, ale w gorszych warunkach dla Rosji i Białorusi. – Wszystko zmierzało w tym kierunku. Prawdopodobnie naszym jedynym błędem było to, że nie rozwiązaliśmy tej kwestii w latach 2014-2015, kiedy Ukraina nie miała ani armii, ani gotowości… Wszyscy chcieli to jakoś pokojowo rozwiązać – oświadczył dyktator.

Białoruś do wojny nie przystąpiła. Oficjalnie. Zgodnie z prawem międzynarodowym udostępnienie swojego terytorium do prowadzenia działań wojennych przeciwko innemu państwu, czyni z udostępniającego państwo-agresora. A przecież Białoruś od początku wspiera w ten sposób rosyjską inwazję.

