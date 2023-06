Pożar w ośrodku dla uchodźców w Apoldzie. Zginął 9-latek z Ukrainy

Niemiecka policja poinformowała o pożarze, który wybuchł w niedzielę 4 czerwca w części mieszkalnej ośrodka dla uchodźców w Apoldzie, w którym mieszkało około 300 osób – poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA. Natychmiast rozpoczęto działania ewakuacyjne i ratownicze. Ewakuowano 250 osób.

Tragedia w ośrodku dla uchodźców w Apoldzie. 11 poszkodowanych, nie żyje 9-latek

11 osób zostało rannych, z czego dziewięć zostało przewiezionych do szpitala. Większość z nich miała trudności z oddychaniem z powodu dymu, jedna osoba złamała nogę – podało Deutsche Welle. Funkcjonariusze znaleźli również ciało, które najprawdopodobniej należy do zaginionego dziewięciolatka z Ukrainy, ale aby to potwierdzić konieczne będą dodatkowe badania sądowo-lekarskie.

Po pożarze budynek nie nadaje się do zamieszkania, więc Urząd Miasta Apoldy zorganizował tymczasowe zakwaterowanie w ośrodku recepcyjnym w miejscowości Hermsdorf. Wszyscy zainteresowani zostali do niego dowiezieni specjalnymi autobusami.

Śmierć 9-latka w pożarze. „Wraz z rodziną szukał schronienia przed bombami Władimira Putina”

Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier złożył kondolencje rodzinie zmarłego chłopca. „W Apoldzie zginęło dziś dziecko, które wraz z rodziną szukało schronienia przed bombami Władimira Putina. W takie dni można rozpaczać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ustalić przyczynę pożaru. Tu musi być pełna transparentność” – skomentował polityk.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser wydarzenia nazwała „straszną wiadomością”. Szefowa MSW zaoferowała również pomoc lokalnym władzom. Na miejscu zdarzenia pojawiła się minister ds. migracji Doreen Denstaudt, która spotkania się z poszkodowanymi i rozmawiała z policją. Trwa dochodzenie, które ma na celu ustalenie przyczyn i okoliczności pożaru.

