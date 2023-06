Ramzan Kadyrow zaniepokojony sytuacją przy granicy z Rosją. „Czekamy na rozkaz”

Ramzan Kadyrow podkreślił w mediach społecznościowych, że obserwuje sytuację w obwodzie biełgorodzkim i jest „zaniepokojony”. „Naczelny wódz (Władimir Putin – red.) oczywiście wie lepiej, ale chciałbym przypomnieć, że terroryści, którzy zaatakowali region, mogli zostać pokonani przez jednostki czeczeńskie. Mówię to nie bez powodu i zaraz to wyjaśnię” – zaczął na wstępie przywódca Czeczenii.

Szef władz Republiki Czeczeńskiej zaznaczył, że „wyeliminowanie bandytów na terytorium Rosji bez wyrządzania szkód ludności cywilnej i infrastrukturze wymaga specjalnej wiedzy i szkolenia”. Kadyrow wyjaśniał, że „potrzebne jest także doświadczenie antyterrorystyczne, a czeczeńscy bojownicy oczyszczali już republikę z powstańców w obszarach leśnych i miejskich oraz wyzwalali prawie 40 wiosek w tzw. Donieckiej Republice Ludowej, w tym Mariupol”.

Ramzan Kadyrow o sytuacji w obwodzie biełgorodzkim. „Władimir Putin oczywiście wie lepiej”

„Łączna liczba czeczeńskich bojowników w batalionach i pułkach struktur bezpieczeństwa i wojskowych przekracza 70 tysięcy. To trzy armie. Wszystkie jednostki zostały przeszkolone przez rosyjski Uniwersytet Sił Specjalnych (Specnaz – red.). Są wyposażone w najnowszą technologię, niezawodną broń i gotowe do wykonania każdego rozkazu naczelnego wodza w celu ochrony państwa i obywateli. To byłoby dobre rozwiązanie, jesteśmy gotowi i czekami na rozkaz” – zakończył Kadyrow.

Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz legion „Wolność Rosji” od kilkunastu dni informują o swoich działaniach prowadzonych w obwodzie graniczącym z Ukrainą. 4 czerwca poinformowano o walkach, które miały miejsce w okolicy miejscowości Nowaja Tawołżanka, co potwierdził szef gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Gładkow prowadził negocjacje ws. wymiany jeńców, ale ostatecznie odmówił spotkania, bo nie wierzył, że przeżyli.

