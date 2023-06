Niezręczna sytuacja z udziałem Viktora Orbana. Prezydent Mołdawii sobie tego nie życzyła

W czwartek 1 czerwca w Kiszyniowie odbył się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej z udziałem 47 szefów państw i rządów, a także przewodniczących instytucji unijnych. Podczas spotkania poruszono kwestie wysiłków na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, odporności energetycznej, klimatu, rozwoju połączeń infrastrukturalnych w Europie oraz transformacji energetycznej.

„Spotkanie jest świadectwem rosnącej jedności Europy, potwierdzając zaangażowanie uczestników na rzecz pokoju, potępienie wojny Rosji w Ukrainie i solidarność z Kijowem” – powiedziała prezydent Mołdawii Maia Sandu.

Viktor Orban próbował pocałować w rękę Maię Sandu

Jednym z uczestników szczytu był premier Węgier Viktor Orban. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać szefa węgierskiego rządu, który kroczy czerwonym dywanem. Czeka na niego Sandu, aby go powitać. Prezydent Mołdawii wyciągnęła w kierunku Orbana dłoń, a ten najprawdopodobniej chciał ją pocałować. W momencie kiedy premier Węgier się jednak pochylił, aby wykonać ten gest, Sandu cofnęła rękę.

Na twarzy prezydent Mołdawii widać było zmieszanie. Sandu po kilku słowach pokazała Orbanowi, aby ustawił się do pamiątkowego zdjęcia, co szef węgierskiego rządu uczynił po poprawieniu marynarki. Do nagrania odniósł się m.in. doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Anton Hereszczenko zasugerował, że mogło to być niezgodne z protokołem.

Premier Finlandii zostawiła prezydenta Francji dla Wołodymyra Zełenskiego

To nie było jedynie nietypowe wydarzenie zarejestrowane podczas tego szczytu. Na innym filmie widać było ustępującą premier Finlandii, która stała obok Emmanuela Macrona. Nagle Sanna Marin zobaczyła Wołodymyra Zełenskiego i postanowiła z nim porozmawiać, opuszczając prezydenta Francji.

