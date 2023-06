Książę Harry na wojnie z mediami. Miał zeznawać, ale nie zjawił się w sądzie

Książę Harry od lat jest na wojnie z brytyjskimi mediami. W poniedziałek miał zeznawać przed sądem w pierwszej rozprawie z pięciu toczących się spraw, wytoczonych między innymi przez niego przeciwko tabloidom. Sprawa dotyczy rzekomego włamania do telefonu i innych niezgodnych z prawem zachowań mediów w latach 1991-2011.

Książę Harry nie przyszedł do sądu

Proces rozpoczął się w zeszłym miesiącu. Prawnicy reprezentujący Harry'ego i innych celebrytów próbowali udowodnić, że dziennikarze „Daily Mirror”, „Sunday Mirror” i „People” bezprawne gromadzili informacje za wiedzą i zgodą starszych redaktorów i szefostwa.

Jak relacjonuje Reuters, w poniedziałek na sali, gdzie miał zeznawać, obecni byli dziennikarze i publiczność. Prawnik księcia David Sherborne oświadczył jednak, że jego klient nie zjawi się tego dnia w sądzie. Prawnik zasugerował, że książę spóźnił się z powodu przyjęcia urodzinowego swojej córki księżniczki Lilibet, która w niedzielę skończyła dwa lata. Adwokat oświadczył, że Harry wyleciał w niedzielę wieczorem z Los Angeles i dodał, że „plan jego podróży to jedno, a kwestie jego bezpieczeństwa to drugie”. – To jest dosyć skomplikowane – dodał. – Książę Sussex zjawi się jutro, aby złożyć zeznania – powiedział Sherborne.

Prowadzący sprawę sędzia Timothy Fancourt przyznał, że jest „trochę zdziwiony” z powodu nieobecności księcia, który miał być pierwszym ze świadków. Z kolei prawnik Mirror Group Newspapers ocenił, że to „absolutnie niezwykła” sytuacja i oskarżył stronę przeciwną o marnowanie czasu sądu.

Mogą paść niewygodne pytania

Przez rozprawą BBC wskazywało, że w czasie przesłuchania książę będzie musiał stawić czoła wyczerpującym pytaniom na temat historii związanych z jego związkami, dziewczynami, matką księżną Dianą, traktowaniem Meghan i dorastaniem w rodzinie królewskiej.

Prawnicy Mirror Group Newspapers odpierają oskarżenia i wskazują, że w niektórych przypadkach dowody na włamanie są „niewielkie”, a w innych „całkowicie nieistniejące”.

Książę Harry będzie pierwszym od 130 lat wysokim rangą członkiem rodziny królewskiej, który zostanie przesłuchany przed sądem.

Czytaj też:

Harry planuje rozwód z Meghan? „Wezwał prawników kilka miesięcy temu”Czytaj też:

„Nie ma go już w rodzinnym domu”. Sensacyjne doniesienia o Harrym i Meghan