Nowe informacje o stanie zdrowia papieża. ANSA: Franciszek trafił do szpitala

We wtorek 6 czerwca ok. godz. 10:40 papież Franciszek udał się do rzymskiego szpitala Gemelli – podała włoska agencja informacyjna ANSA. Dziennikarze, powołując się na anonimowe źródła, przekazali, że papież przejdzie w klinice badania kontrolne. Komunikat agencji ANSA jest niezwykle krótki. Składa się z zaledwie kilku zdań. Nie ujawniono w nim żadnych szczegółów.

Stan zdrowia papieża. Franciszek żartuje z sytuacji: Wciąż żyję

Pod koniec marca papież Franciszek trafił do szpitala w Rzymie. W klinice spędził pięć dni z powodu zapalenia oskrzeli, ale szybko wrócił do zdrowia i zaczął wykonywać swoje obowiązki. Wychodząc ze szpitala, był w nastroju do żartów. Przy bramie placówki krótko rozmawiał z dziennikarzami. – Wciąż żyję – powiedział papież.

Nowa fala spekulacji o stanie zdrowia Franciszka pojawiła się zaledwie po kilku tygodniach. W piątek 26 maja zostały odwołane wszystkie spotkania papieża, które były zaplanowane na ten dzień. Jak poinformował rzecznik Watykanu zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie, ponieważ Franciszek miał gorączkę. Matteo Bruni nie podał żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia papieża.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin poinformował, że Franciszek był „zmęczony” w związku z wieloma zobowiązaniami, które wypełniał dzień wcześniej. Określił czwartek jako „bardzo intensywny dzień”. – Papież był zmęczony. Wczoraj miał bardzo intensywny dzień i spotkał się z wieloma ludźmi – powiedział kardynał Petro Parolin. Franciszek rozmawiał m.in. ze studentami i – jak relacjonują uczestnicy wydarzenia – chciał pozdrowić każdą osobę. – W pewnym momencie człowiek staje się mniej odporny – podsumował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Czytaj też:

Terlikowski dla „Wprost”: Te mocne słowa papieża Franciszka trzeba naprawdę przemyślećCzytaj też:

Węgierski rząd apelował o pokój w 29-sekundowym nagraniu. Jedna plansza wywoła wściekłość