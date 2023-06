„Wysadzili tamę, nie zawahają się wysadzić reaktorów”. Prof. Świrski o fazie najgorszych prognoz

To co miesiącami wydawało się niemożliwe, ale czego w Ukrainie wszyscy się obawiali, stało się faktem. Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Według Kijowa, zalanych czy podtopionych może zostać nawet 80 miejscowości. Ukraińscy energetycy nie mają złudzeń – zniszczenia są gigantyczne, tama jest nienaprawialna. Prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej, ekspert ds. atomu zwraca uwagę, że wydarzenia na chersońszczyźnie pokazują niebezpieczne tendencje. – Jeśli wojna będzie nadal trwać, to Rosjanie nie zawahają się wysadzić reaktorów elektrowni jądrowych – mówi w rozmowie z „Wprost”.

W Nowej Kachowce i okolicach poziom wody podnosi się z godziny na godzinę, sytuacja jest bardzo napięta, prezydent Wołodymyr Zełenski zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chociaż o ewentualnej możliwości wysadzenia przez wroga tamy na Dnieprze mówiło się od dawna, niejednokrotnie bowiem pojawiały się informacje o jej zaminowaniu, to taki krok wydawał się jednak mimo wszystko niemożliwy. Tymczasem Rosjanie przekroczyli kolejną granicę terroryzmu. I nie chodzi jedynie o zniszczenie jednej z kilku elektrowni wodnych na Dnieprze i spowodowanie katastrofalnej powodzi. Konsekwencje mogą być o wiele gorsze. I nie wolno tego batatelizować.