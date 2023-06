Gigantyczny skandal po wpisie ONZ. Europoseł: Jesteście klaunami

Rosyjski oddział ONZ zamieścił w mediach społecznościowych wpis o celach zrównoważonego rozwoju. Tweet podał dalej oficjalny, główny kanał Organizacji Narodów Zjednoczonych, który dodał, że „wtorek jest Dniem Języka Rosyjskiego”. Zachęcono również, aby śledzić profil w celu uzyskania dalszych informacji na temat prac ONZ w języku rosyjskim.

Wpis wywołał gigantyczne poruszenie i lawinę krytyki. Większość komentujących zwracała uwagę, że tweet został zamieszczony w dniu, w którym Rosjanie wysadzili tamę na Nowej Kachowce. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie skomentowała bowiem zdarzeń w Ukrainie. Głosu w tej sprawie zażądał od ONZ deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksij Honczarenko.

ONZ świętuje Dzień Języka Rosyjskiego. Oburzenie w Ukrainie

„Jesteście klaunami” – napisał krótko pod wpisem Organizacji Narodów Zjednoczonych czeski europoseł Tomas Zdechovsky. Do wysadzenia tamy odniosło się za to ukraińskie Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. „Rosyjscy dowódcy wydali rozkaz po rosyjsku. Co za dzień w ONZ na świętowanie” – ironizował z kolei rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Ołeh Nikołenko wytknął rosyjskiemu oddziałowi Organizacji Narodów Zjednoczonych, że ten poruszył temat różnorodności kulturowej, a „zignorował największą katastrofę w Europie od dziesięcioleci spowodowaną przez Rosjan”.

Burza ws. Dnia Języka Rosyjskiego. „Nikt nie potrzebuje takiego ONZ”

„Komunikacja zawsze musi być odpowiednia. Wydaje mi się, że nic nie może być poza harmonogramem OZN. Kiedy jest dzień elektrowni wodnej?” – zapytała była rzeczniczka Wołodymyra Zełenskiego Julia Mendel. „Nikt nie potrzebuje takiej Organizacji Narodów Zjednoczonych” – skomentował zastępca redaktora naczelnego Bilda Paul Ronzheimer.

