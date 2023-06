Papież Franciszek opuścił klinikę Gemelii. Nieoficjalne ustalenia potwierdziły się

Przypomnijmy: we wtorkowe przedpołudnie, 6 czerwca, papież Franciszek trafił do rzymskiej kliniki Gemelli.

Kolejna fala spekulacji ws. stanu zdrowia Franciszka

Pierwsze informacje w tej sprawie były nadzwyczaj lakoniczne. Jak nieoficjalnie donosiła włoska agencja informacyjna ANSA, papież miał przejść w klinice badania kontrolne.

Zdarzenie podsyciło falę spekulacji ws. stanu zdrowia Ojca Świętego, który w ostatnich tygodniach borykał się z różnymi dolegliwościami.

Pod koniec marca spędził w szpitalu pięć dni z powodu zapalenia oskrzeli, zaś pod koniec maja był zmuszony na jeden dzień odwołać wszystkie zaplanowane spotkania z powodu gorączki.

Papież spędził na badaniach ok. 40 minut

Agencja Reutera informuje, że Franciszek powrócił już do Watykanu. W klinice Gemelli spędził ok. 40 minut. Opuścił klinikę ok. godz. 11:20.

Przytoczone wcześniej nieoficjalne ustalenia potwierdziły się – papież przeszedł badania, który wykonano na oddziale specjalizującym się w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku.

Poważna operacja latem 2021 r.

Ojciec Święty ma 86 lat, zaś w marcu tego roku obchodził 10. rocznicę swojego pontyfikatu. W ostatnich latach pojawiły się u niego problemy zdrowotne, z powodu których był zmuszony od czasu do czasu poruszać się na wózku inwalidzkim czy chodzić o lasce.

W lipcu 2021 r. wskutek zapalenia uchyłków jelita usunięto Franciszkowi fragment okrężnicy. Na początku tego roku poinformowano, że stan zapalny powrócił. Warto również wspomnieć, że w młodości usunięto Franciszkowi jedno płuco.

Mimo nasilających się dolegliwości, papież nie zamierza rezygnować z zaplanowanych podróży zagranicznych. W dniach 2-6 sierpnia ma przybyć do Portugalii, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży oraz odwiedzi Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast w dniach 31-sierpnia – 4 września udaje się z pielgrzymką do Mongolii.

Czytaj też:

Historyczny wywiad telewizyjny z papieżem. Pierwsza taka wizyta w studiuCzytaj też:

Najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża. „W pewnym momencie człowiek staje się mniej odporny”