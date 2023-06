Papież Franciszek w szpitalu. Przejdzie operację

W środę 7 czerwca Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Ojciec Święty jeszcze dzisiaj w klinice Gemelli przejdzie zabieg laparotomii, czyli otwarcia jamy brzusznej. Operacja zostanie przeprowadzona w godzinach popołudniowych. Jak przekazano, zespół medyczny opiekujący się Franciszkiem zdecydował, że zabieg jest konieczny z powodu przepukliny, która wywołuje ból.

Papież Franciszek trafił do szpitala. Przejdzie operację

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej dodało również, że papież pozostanie w szpitalu przez kilka dni, aby mógł przejść przez standardowy proces pooperacyjny i w pełni powrócić do zdrowia. Dzień wcześniej Franciszek pojechał do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przeprowadzono badania kontrolne. Zostały one wykonane na oddziale specjalizującym się w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku. Wizyta w placówce medycznej trwała ok. 40 minut.

W ostatnich tygodniach papież borykał się z różnymi dolegliwościami. Pod koniec marca Franciszek trafił do szpitala w Rzymie. W klinice spędził pięć dni z powodu zapalenia oskrzeli, ale szybko wrócił do zdrowia i zaczął wykonywać swoje obowiązki. Wychodząc ze szpitala, był w nastroju do żartów. Przy bramie placówki krótko rozmawiał z dziennikarzami. – Wciąż żyję – powiedział papież.

Nowa fala spekulacji o stanie zdrowia Franciszka pojawiła się zaledwie po kilku tygodniach. W piątek 26 maja zostały odwołane wszystkie spotkania papieża, które były zaplanowane na ten dzień. Jak poinformował wówczas rzecznik Watykanu zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie, ponieważ Franciszek miał gorączkę. Matteo Bruni nie podał żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia papieża, a on sam szybko powrócił do aktywności publicznych.

