Papież Franciszek w szpitalu. Przejdzie operację

W środę 7 czerwca Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Ojciec Święty jeszcze dzisiaj w godzinach popołudniowych przejdzie zabieg laparotomii, czyli otwarcia jamy brzusznej. Jak przekazano, zespół medyczny opiekujący się Franciszkiem w ostatnich dniach zdecydował, że operacja jest konieczna z powodu przepukliny, która wywołuje ból.

Biuro Prasowe dodało również, że papież pozostanie w szpitalu przez kilka dni, aby mógł przejść przez standardowy proces pooperacyjny i w pełni powrócić do zdrowia. Dzień wcześniej Franciszek pojechał do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przeprowadzono badania kontrolne. Wizyta w placówce medycznej trwała ok. 40 minut.

Więcej informacji wkrótce.