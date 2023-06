Gilotyna Zełenskiego. Ofensywa, która może rozstrzygnąć losy Ukrainy, Rosji i całej Europy

Zaczęła się już, czy jeszcze nie – to nie ma większego znaczenia. Ofensywa ukraińska to coś, w czym już teraz wiele stolic i ośrodków politycznych lokuje swoje najpoważniejsze strategiczne kalkulacje. Ukraińcy potrzebują jej sukcesu do wyparcia Rosjan z okupowanych terenów, albo przynajmniej zadania im ciosów, które pozwolą na utrzymanie dotychczasowego poziomu pomocy ze strony sojuszników. Ci też potrzebują jej efektów do politycznego usprawiedliwienia wydatków na wojnę z Rosję. Zaś każdy, komu tęskno do dawnych sojuszów z Putinem liczy, że nie dość spektakularne wyniki Ukrainy pozwolą w końcu na sięgnięcie po negocjacje pokojowe i uratowanie twarzy Rosji Putina.

Dla Rosjan, najbardziej świadomych własnych słabości jest to kluczowa kwestia. Putin zręcznie izoluje się od coraz bardziej niekorzystnej dla niego sytuacji na froncie, ale może to nie wystarczyć, jeśli jego armie dostaną kolejne lanie od Ukraińców. Kreml dmucha więc na zimne, tworząc kolejne alternatywy dla rzeczywistości.

Sama wieść o rozpoczęciu ukraińskiej ofensywy wywołała w Moskwie propagandowe orgazmy. Polega to ni mniej ni więcej, tylko na głoszeniu klęski ukraińskiej operacji, zanim jeszcze się ona zaczęła.

Rosjanie pochwalili się więc rozbiciem dwóch jednostek zmotoryzowanych przeciwnika, zabiciem setek ukraińskich żołnierzy i zniszczeniem transporterów opancerzonych i czołgów – w tym także osławionych niemieckich Leopardów, mających drastycznie zmienić losy wojny na korzyść Kijowa.

Jak to zwykle w przypadku Rosji bywa, wiele z tych doniesień okazuje się zwykłym kłamstwem. Leopardy, trafione rzekomo przez rosyjskie śmigłowce szturmowe, zostały zidentyfikowane jako zwykłe rolnicze traktory i kombajny...