W Meksyku znaleziono 45 worków z ludzkimi szczątkami. To zaginieni pracownicy

We wtorek 6 czerwca Instytut Nauk Sądowych stanu Jalisco przekazał informację o zidentyfikowaniu odnalezionych w Meksyku szczątków ludzkich. Znalezione na przedmieściach Guadalajary zwłoki należały do osób niedawno uznanych za zaginione. Nie podano jednak, czy w całości należały do poszukiwanej siódemki, czy może pochodził także od innych osób.

Zaginieni pracownicy obsługiwali kartel?

Sekretarz bezpieczeństwa Meksyku Rosa Icela Rodriguez Velazquez ujawniła, że zaginieni pracownicy call center mogli uczestniczyć w procederze, polegającym na oszustwach. FBI pod koniec maja poinformowało, że call center było powiązane z kartelem Jalisco New Generation i znalazło się pod lupą śledczych w ramach międzynarodowych działań.

Ten konkretny oddział organizacji przestępczej miał oszukać około 600 osób na ponad 39 milionów dolarów. Dokładnych założeń tego procederu nie podano. Śledczy podejrzewają, że gangsterzy mogli chcieć zatrzeć ślady swojej działalności.

Olbrzymia przestępczość w Meksyku

Informujące o tej sprawie CNN podkreśliło, że w całym Meksyku można mówić o „pladze” zaginięć. Poszukiwanych pozostaje wciąż ponad 100 tys. obywateli kraju oraz migrantów. W samym stanie Jalisco od 2018 roku znaleziono ponad 1500 ciał. W tym roku wykopano tam szczątku 147 osób. Oficjalne dane mówią o 31 936 zabójstwach w Meksyku w ubiegłym roku. Według pozarządowych źródeł rzeczywista liczba ofiar ma być o wiele większa.

45 toreb z ludzkimi szczątkami. Makabryczne odkrycie

Kilka dni temu w wąwozie, który znajduje się na obrzeżach stanu Jalisco, dokonano makabrycznego odkrycia. Jak podała agencja Reutera, odnaleziono 45 toreb, w których znajdowały się ludzkie szczątki. Prokuratorzy, którzy zajmowali się wyjaśnieniem sprawy, od początku informowali, że ciała mogły należeć do poszukiwanych osób.

Zawartość była jest poddawana szczegółowym badaniom, które umożliwiły przeprowadzenie procesu formalnej identyfikacji ciał. Śledczy prowadzili też działania w celu ustalenia, w jaki sposób zginęły osoby, których szczątki odnaleziono. Z medialnych doniesień wynika, że szczątki należały zarówno do mężczyzn, jak i kobiet.

