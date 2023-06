Szef CNN ustępuje. Spędził w stacji zaledwie 13 miesięcy

Chris Licht przejął dowodzenie nad newsową stacją w maju zeszłego roku, chwilę po połączeniu się Discovery z WarnerMedia. Przez te 13 miesięcy podjął się między innymi próby przebudowy porannych programów. Stanął też przed wieloma zwolnieniami związanymi z fuzją. Zamknął także dopiero rozwijający się serwis streamingowy CNN+.

„Odejście Lichta zamknęło burzliwy dla CNN rok, naznaczony zwolnieniami, kurczącymi się zyskami, historycznie niskimi ocenami i moralami pracowników. Chaos, który zdefiniował ostatni rok, nastąpił po kilku ciosach w organizacji, w tym obaleniu poprzedniego lidera Jeffa Zuckera i zamknięciu rodzącej się usługi CNN+” – brzmi fragment tekstu informującego o zmianach opublikowanego na łamach CNN.

Choć oficjalny powód odejścia Lichta nie został podany, to prawdopodobnym jest, że przyczyniły się do tego najniższe od dawna wyniki oglądalności i opublikowany pod koniec zeszłego tygodnia w The Atlantic artykuł „Wewnątrz rozpadu CNN”. Autor tekstu spędził z byłym szefem CNN miesiąc, towarzysząc mu w pracy i sytuacjach prywatnych. Nie zostało to dobrze odebrane przez struktury firmy, za co przepraszał Licht.

– Zarządzanie CNN nigdy nie było łatwe, zwłaszcza w okresie ogromnych zaburzeń i zmian, a on włożył w to swoje serce i duszę. Wiemy, że przed nami praca nad znalezieniem nowego lidera, ale jesteśmy absolutnie pewni zespołu, który już mamy, i będziemy dalej walczyć za CNN i jego dziennikarstwo światowej klasy – skomentował odejście Chrisa Lichta szef Warner Bros. Discovery David Zaslav.

Na ten moment nie wybrano jeszcze nowego szefa stacji. Jego obowiązki wypełniać będzie dyrektor operacyjny David Leavy oraz wiceprezesi Amy Entelis, Virginia Moseley i Eric Sherling.

