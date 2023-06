Biden zabrał głos po wysadzeniu tamy na Dnieprze. „Pomożemy Ukrainie”

We wtorek wczesnym rankiem wysadzona została zapora wodna w Nowej Kachowce w obwodzie Chersońskim. Choć Ukraina jest przekonana o tym, że odpowiada za to Rosja, wskazując nawet konkretną brygadę, to Stany Zjednoczone nie potwierdziły w żadnym komunikacie takiej wersji zdarzeń.

Podczas konferencji prasowej Joe Biden został poproszony przez dziennikarkę o jakikolwiek komentarz w stronę Rosji po wybuchu w elektrowni wodnej Kachowka. – Nie odpuścimy – powiedział prezydent. – Nie odpuścimy. Pomożemy Ukrainie – powtórzył i zapewnił. Jest to pierwsza oficjalna wypowiedź Joe Bidena ws. eksplozji.

Biały Dom nadal nie potwierdził, kto stoi za eksplozją

Biały Dom nadal nie potwierdził kto jest odpowiedzialny za to zdarzenie. – Stany Zjednoczone badają doniesienia o tym, co mogło spowodować zawalenie się tamy, ale nie są w stanie ostatecznie powiedzieć w tym momencie co się wydarzyło – oświadczył we wtorek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zdaniem CNN możliwym jest, że zapora została uszkodzona już kilka wcześniej.

Nadal trwa ewakuacja

W wyniku eksplozji zapory na Dnieprze zalanych zostało kilkadziesiąt miast, a od wtorku nieprzerwanie trwa ewakuacja. Z powodu powodzi zginęło m.in. około 300 zwierząt przebywających w ZOO w Nowej Kachowce. „Podczas gdy rosyjskie zło terroryzuje i niszczy wszystkie żywe istoty, robimy i nadal będziemy robić wszystko, aby uratować każdą żywą istotę! Tysiące zwierząt zostaje uwięzionych w powodzi po zniszczeniu przez Rosję tamy i innych konstrukcji elektrowni wodnej Kachowka” – skomentował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

