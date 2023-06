Apokaliptyczne zdjęcia z Nowego Jorku. Pomarańczowe niebo i ludzie w maseczkach

W środę tuż po wschodzie słońca w Nowym Jorku na zdjęciach uchwycono pomarańczowe niebo i przechodniów w maskach ochronnych na twarzach. Władze miasta poinformowały, że jakość powietrza nie była tak zła od lat 60-tych.

Za pogorszenie się jakości powietrza na wschodnim wybrzeżu odpowiada dym unoszący się z pożarów płonących setki kilometrów na północ, w Kanadzie. Doprowadził on do tak dużego zamglenia w Nowym Jorku, że Statuę Wolności i słynną panoramę trudno było dostrzec nawet z niewielkiej odległości. Zmiany najlepiej widać na filmie poklatkowym.

Pomarańczowe niebo w USA. Ostrzeżenia zdrowotne z powodu pożarów

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa wydała ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza dla praktycznie całego wybrzeża Atlantyku. Urzędnicy ds. zdrowia od Vermont po Południową Karolinę i aż po Ohio i Kansas, ostrzegali mieszkańców, że spędzanie czasu na świeżym powietrzu może wywołać problemy z oddychaniem z powodu wysokiego poziomu drobnych cząstek stałych w atmosferze.

„To bardzo ważne, aby Amerykanie doświadczający niebezpiecznego zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza ci z problemami zdrowotnymi, słuchali lokalnych władz, chronili siebie i swoje rodziny” – napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden.

Amerykański prywatny serwis prognostyczny AccuWeather poinformował, że gęsta mgła i sadza rozciągająca się od wysokich wzniesień do poziomu gruntu oznaczają najgorszy wybuch dymu z pożarów, który spowija północno-wschodnie Stany Zjednoczone od ponad 20 lat. Zła jakość powietrza prawdopodobnie utrzyma się do weekendu, a rozwijający się system burzowy przesunie dym na zachód przez Wielkie Jeziora aż do doliny rzeki Ohio i stany środkowoatlantyckie.

Setki pożarów lasów w Kanadzie pochłonęły już 3,8 miliona hektarów powierzchni i zmusiły 120 000 ludzi do opuszczenia swoich domów w niezwykle wczesnym i intensywnym początku sezonu pożarów.



