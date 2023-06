Wagnerowcom marzy się wysadzenie kolejnych tam. „Setki tysięcy obywateli Kijowa zginą natychmiast”

Już w ubiegłym roku, gdy Ukraińcy weszli do obwodu kijowskiego, trwały dyskusje, czy tamtejsza elektrownia wodna może stać się celem wroga, który mógłby doprowadzić do tragedii, jaka miała miejsce w 1941 r., gdy Stalin wydał rozkaz wysadzenia tamy zaporoskiej. Teoretycznie mieli zginąć nacierający Niemcy, zginęli cywile, których nikt o rozkazie nie uprzedził. Nieoficjalne szacunki mówiły nawet o 80-120 tys. ludzi.

Dlatego tak niewyobrażalne było to, by Rosjanie, mimo taktyki terroru i zaminowania tamy, wysadzili w powietrze zaporę kachowską na Dnieprze. Tymczasem znów pokazali, że stać ich naprawdę na wszystko. A teraz snują kolejne chore marzenia, co trafnie punktują internauci.

Na przykład Wagnerowcy na Telegramie malują wizję kolejnych zniszczeń tam.