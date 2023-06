Scholz wyznaczył sobie nową misję. Chce rozmawiać z Putinem

W Norymberdze odbywa się zjazd niemieckiego Kościoła protestanckiego. W części wydarzeń udział bierze Olaf Scholz. Niemiecki kanclerz podczas rozmowy z dziennikarzami zdradził swoje plany na najbliższe tygodnie. Jak się okazuje, polityk planuje odbyć rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Olaf Scholz doprecyzował, że ma zamiar nakłonić rosyjskiego przywódcę do wycofania wojsk z Ukrainy.

– Zmuszanie Ukrainy do zaakceptowania tej chorej wizji, którą ma w swojej głowie Władimir Putin, jest co najmniej nierozsądne. Części Ukrainy nie mogą tak po prostu zostać przyłączone do Rosji – tłumaczył kanclerz. Polityk dodał, że ma zamiar zabiegać także o to, aby NATO w żaden sposób nie zostało wciągnięte w wojnę.

Nieudana misja Scholza

Zapowiedzi ewentualnego dialogu niemiecko-rosyjskiego pojawiły się już w maju. Wówczas Olaf Scholz zadeklarował, że jest gotów na rozmowę z Władimirem Putinem, ale do tego musi być odpowiedni moment. Podkreślał, że jego priorytetem pozostaje wspieranie Ukrainy i wycofanie wojsk rosyjskich oraz osiągnięcie trwałego pokoju.

Po raz ostatni przywódcy Rosji i Niemiec rozmawiali ze sobą w grudniu 2022 roku, a więc kilka miesięcy po inwazji na Ukrainę. Olaf Scholz podejmował wtedy próby przekonania Władimira Putina do wycofania wojsk, jednak jego wysiłki nie przyniosły żadnych rezultatów.

