Tajemniczy czarny proszek zrzucony z helikoptera. Zagadka została rozwiązana

Do zdarzenia doszło w czwartek 8 czerwca. W pewnej chwili mieszkańcy Tirany zauważyli, że z lecącego nad miastem helikoptera wyrzucana jest tajemnicza substancja. Do mediów społecznościowych trafiły nagrania, na których widać jak na miasto spada niezidentyfikowany, czarny proszek. W komentarzach od razu zaroiło się od teorii spiskowych. Albańczycy obawiali się, że substancja może być trująca i negatywnie wpływać na zdrowie. Obawy podsycił fakt, że proszek był rozspywany nad wyjątkowo gęsto zaludnionym obszarem.

Tajemniczy proszek nad Tiraną. Rozwiązano zagadkę

Jak się okazało, żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia nie było a panika, która wybuchła wśród mieszkańców albańskiej stolicy była zupełnie niepotrzebna. Po tym jak o sprawie zaczęły pisać albańskie media, z redakcją jednego z lokalnych serwisów skontaktowała się para, która tego dnia organizowała baby shower, czyli imprezę dla przyszłych mam z okazji zbliżającego się porodu. Organizatorzy wydarzenia tłumaczyli, że zrzucenie proszku nad Tiraną było elementem imprezy i było związane z ujawnieniem płci dziecka.

Para nie wyjaśniła, co dokładnie miał oznaczać proszek. Nie wiadomo również, czy młodzi mieli zgodę lokalnych służb na tego typu działania. Albańskie media zwracają jednak uwagę na fakt, że do tej pory w tej sprawie nie zostało wszczęte żadne postępowanie, co może sugerować, że organizatorzy mieli pozwolenie na rozsypanie proszku nad miastem.

