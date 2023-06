Wielka impreza u royalsów. Wiadomo, jak będą przebiegać urodziny Karola III

Karol III urodził się 14 listopada 1948. Zgodnie z brytyjską tradycją, monarcha będzie świętował swoje urodziny w połowie czerwca. Bez względu na faktyczną datę urodzenia aktualnego króla (lub królowej) od XVII wieku istnieje tradycja świętowania tego wyjątkowego dnia w czerwcu. Po raz pierwszy na taki krok zdecydował się król Jerzy II a powód okazał się dość prozaiczny. Monarcha przyszedł na świat w październiku, kiedy pogoda zdecydowanie lubi płatać figle. Postanowił więc przenieść swoje urodziny na początek lata.

Urodziny Karola III – plan obchodów

Jak podaje magazyn People, w tym roku urodziny Karola III będą obchodzone w sobotę 17 czerwca. Z tej okazji ulicami Londynu przejdzie specjalna parada Trooping the Color. Ma w niej wziąć udział blisko 1500 żołnierzy z ceremonialnych jednostek brytyjskiej armii, a także 400 członków orkiestr wojskowych i 300 koni. W specjalnej procesji tuż za przedstawicielami armii mają pojechać członkowie rodziny królewskiej, a na samym końcu brytyjski król.

Trasa pochodu będzie wiodła od Pałacu Buckingham, wzdłuż The Mall aż do parku św. Jakuba. To właśnie w tym miejscu monarcha ma odebrać honory od wojska i dokonać inspekcji oddziałów. Karol III od czasu śmierci swojej matki jest naczelnym pułkownikiem siedmiu pułków dywizji m.in. Gwardii Grenadierów czy Gwardii Irlandzkiej. Rolę pułkownika Gwardii Walijskiej pełni z kolei książę William. Wojskowi będą ubrani w specjalne, czerwone mundury oraz charakterystyczne czapki z niedźwiedziej skóry. W programie parady przewidziano również występ orkiestry wojskowej.

Wyjątkowe zdjęcia w Pałacu Buckingham

Następnie procesja ponownie uda się do Pałacu Buckingham. Król Karol III będzie miał za zadanie poprowadzić najbliższych członków swojej rodziny na balkon, gdzie odbędzie się specjalna sesja zdjęciowa. W tym samym czasie królewskie siły powietrzne będą wykonywać manewry. W pobliskim Green Park ma być oddany salut narodowy, który będzie się składał z 41 salw.

Jak podaje People, u boku Karola III w tym wyjątkowym dniu pojawi się jego żona Camilla Parker-Bowles oraz starszy syn William z żoną Kate i dziećmi: George'm, Louis'em i księżniczką Charlotte. Na chwilę obecną nic nie wiadomo na temat obecności księcia Harry'ego i Meghan Markle.

