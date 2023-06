Pacyfizm niezgodny z nauczaniem rosyjskiej cerkwi. Duchowny ma problem

Zaskakujące stanowisko cerkwi zostało przedstawione przy okazji procesu księdza Jana Burdina z miasta Kostroma w pobliżu Jarosławia. Jak donosi niezależny portal Meduza, sąd kościelny bada wypowiedzi duchownego, które w opinii oskarzycieli „wyraźnie oczerniają działalność wyższych władz kościelnych”, a także „podważają zaufanie wiernych do patriarchy i biskupów” oraz szkodzą „jedności Kościoła”.

Pacyfizm w sprzeczności z nauczaniem Kościoła prawosławnego?

Wśród materiałów sprawy znaleźć można też wykładnię Kościoła prawosławnego na temat pacyfizmu, czyli umiłowania pokoju i sprzeciwu wobec wojny. „Ale nawet i sam pacyfizm, za pomocą którego kapłan Burdin usiłuje obronić się przed oskarżeniami wobec niego, jest niezgodny z faktycznym nauczaniem Kościoła prawosławnego, w szczególności, z wyłożonym w »Fundamencie koncepcji społecznej«” – czytamy.

Zdaniem przedstawicieli Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, pacyfizm to nurt prezentowany w doktrynach heretyckich, który „podobnie jak inne utopijne ideologie”, ma związek ze „starożytnym chiliazmem”. Krytycy duchownego z Kostromy podkreślają, że Kościół prawosławny w przeszłości „błogosławił żołnierzy (walczących – red.) w obronie ojczyzny”. Postawę Burdina oceniono w sądowych dokumentach jako „antyrosyjską” i „niedopuszczalną”.

Problematyczny ksiądz-pacyfista

Czym ksiądz zasłużył na tak ostrą krytykę? Jak donosi Meduza, jego problemy zaczęły się już na początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W marcu 2022 roku duchowny został ukarany grzywą 35 tys. rubli za „dyskredytowanie” rosyjskich żołnierzy po tym, jak wygłosił antywojenne kazanie”.

Burdin opublikował też na stronie parafii link do petycji, której autorzy wzywają do zaprzestania działań wojennych. Już po pierwszym procesie został odsunięty od posługi. Następnie próbował przenieść się do Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, ale dostał zakaz od patriarchy Cyryla.

