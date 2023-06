To już oficjalne: Zełenski potwierdził rozpoczęcie kontrataku. Rozmawiał z Dudą

Prezydent Ukrainy potwierdził start wyczekiwanej od tygodni kontrofensywy, wiceminister obrony narodowej Hanna Maliar na bieżąco potwierdza odbijanie kolejnych terenów. W ciągu niespełna tygodnia Ukraińcy zwolnili ich więcej niż Rosjanie zdobyli w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Ale czy to już to ostateczne uderzenie Ukraińców, czy preludium do niego? Raczej to drugie, biorąc pod uwagę, jakie siły są w grze, a jakie jeszcze czekają, by do niej wejść.

W niedzielę późnym wieczorem na oficjalnym telegramowym kanale prezydenta Ukrainy pojawiła się informacja o telefonicznej rozmowie z polskim prezydentem, Andrzejem Dudą. „Omówiliśmy nasze oczekiwania wobec szczytu NATO w Wilnie. Rozumiemy znaczenie zdecydowanych kroków podjętych przez Sojusz w zakresie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Dziękuję za silne wsparcie obronne ze strony Polski. Dziękuję Andrzeju za mocną i niezachwianą postawę” – czytamy na kanale Zełenskiego. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się dokładnie za miesiąc i może się okazać, że przypadnie na kluczową fazę ukraińskiej kontrofensywy, bo wydaje się, że trochę jednak ona potrwa. Również w niedzielę wieczorem sytuację na froncie skomentowała Hanna Maliar, wiceminister obrony narodowej Ukrainy (warto odnotować, że dzień wcześniej Zełenski oficjalnie potwierdził, że kontratak ruszył).