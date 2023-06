Nowe informacje nt. zdrowia papieża Franciszka. Watykan uspokaja

„Zdaniem lekarzy, obserwując wskaźniki medyczne, papież wraca do zdrowia” – oświadczył w poniedziałek rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. „Zespół medyczny informuje, że pooperacyjny powrót do zdrowia Ojca Świętego przebiega regularnie, zgodnie ze wszystkimi wskazaniami medycznymi” – sprecyzował. Dodał także, że papież je regularnie i przyjął Eucharystię.

Ojciec Święty zabrał głos po operacji

Dzień wcześniej Bruni informował, że Ojciec Święty śledził na żywo telewizyjną transmisję z niedzielnej liturgii i na osobności odmówił modlitwę Anioł Pański. Zjadł także lunch z pomagającym mu w ostatnich dniach personelem, w tym z przedstawicielami Korpusu Żandarmerii.

W piątek po raz pierwszy od operacji papież Franciszek zabrał głos. „Szczerze doceniam modlitwy i liczne wyrazy bliskości i miłości, które otrzymałem w ciągu ostatnich kilku dni. Modlę się za wszystkich, a szczególnie za tych, którzy cierpią. Proszę was, abyście pamiętali o swoich modlitwach” – napisał na Twitterze papież.

Papież Franciszek przeszedł operację

W ubiegłą środę po popołudniu 86-letni Franciszek przeszedł operację jamy brzusznej. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej informowało, że konieczność zabiegu laparotomii wynikała z dolegliwości spowodowanych przepukliną rozetną. Cały zabieg trwał trzy godziny. Nie wystąpiły podczas niego żadne komplikacje, a papież niemal od razu po przebudzeniu zaczął żartować z lekarzami.

Najpewniej Ojciec Święty pozostanie w rzymskiej klinice do Gemelli do końca tygodnia, po czym wróci do pracy. Jego audiencje zostały zawieszone do 18 czerwca, a najbliższe podróże, do Portugalii i Mongolii, planowane są dopiero na sierpień.

