Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Czas decyzji. To będzie ciężka bitwa, obficie chłonąca żołnierską krew

Od początku wojny w Ukrainie Rosjanie „zaskoczyli” cywilizowany świat swoim okrucieństwem. To czego doświadcza naród ukraiński można przyrównać do czasów najazdów dziczy, która nie zna litości nawet dla dzieci. Dzięki przekazom medialnym stajemy się świadkami bestialstwa rosyjskiej armii, którą, nie wiedzieć czemu, uważano za nowoczesną. Bo przecież nie wystarczy mieć nowoczesne czołgi czy samoloty, ale trzeba mieć ukształtowanych ludzi na miarę XXI wieku. Po tym, co się dzieje za sprawą Rosjan na Ukrainie, widać, że dzieli ich od europejskiej cywilizacji przepaść.

Okrucieństwo, z jakim prowadzona jest wojna przeciwko Ukrainie, stawia Rosję w szeregu największych zbrodniarzy w historii. Największa historycznie wojenna pomyłka, jaką prowadzi Rosja, stała się jej kompromitacją i drogą do jej rozpadu.