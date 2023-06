Książę Harry i Meghan Markle pominięci przez Karola III. Pierwszy taki afront

Od „rozwodu” z rodziną królewską i wyprowadzki do Stanów Zjednoczonych, relacje między Harrym i Meghan a pozostałymi royalsami pozostają nad wyraz chłodne. Ostatni dowód mieliśmy przy okazji koronacji Karola III. Młodszy syn króla wprawdzie pojawił się na uroczystości, ale bez żony, i po części oficjalnej szybko opuścił ojczyznę.

Harry nie został zaproszony przez Karola III?

Jak się okazuje, koronacja ojca nie wpłynęła na poprawę stosunków Harry’ego z resztą rodziny. Z najnowszych doniesień brytyjskich mediów wynika, że Harry i Meghan nie otrzymali zaproszenia na tradycyjną czerwcową paradę Trooping of the Colour. To okazja do symbolicznego świętowania urodzin monarchy, niezależnie od tego, kiedy wypada jego prawdziwy dzień urodzenia.

Felietonista Daily Mail Richard Eden twierdzi, że młodszy syn Karola III nie został wpisany na listę gości zaproszonych na to wydarzenie. „Obawiam się, ze jest to odzwierciedlenie stanu ich stosunków w tej chwili” – ocenia publicysta. Media zaznaczają, że jeśli Harry nie otrzymał naprawdę zaproszenia, będzie to pierwszy raz, kiedy Karol III nie życzy sobie obecności syna podczas oficjalnych uroczystości.

Książę przeciwko tabloidom

Brytyjskie media spekulują, że sytuację między royalsami mógł dodatkowo zaostrzyć proces, który Harry wytoczył Mirror Group Newspapers – wydawcy stojącemu za tytułami takimi jak „Daily Mirror”, „Sunday Mirror” czy „Daily Express”. Książę twierdzi, że dziennikarze włamali się na jego telefon, by uzyskać prywatne informacje.

-Tabloidy notorycznie publikowały artykuły na mój temat, które często były błędne, ale przeplatane elementami prawdy, które – jak teraz uważam – zostały najprawdopodobniej pozyskane po przechwyceniu poczty głosowej lub na skutek nielegalnego gromadzenia informacji – mówił Harry przed sądem.

Portal Page Six w oparciu o rozmowy z osobami zbliżonymi do brytyjskiego dworu podaje, że zeznania Harry'ego były kolejnym nieprzyjemnym akcentem w jego relacjach z rodziną. Royalsi mieli się przygotowywać do odparcia tego, co może paść publicznie. Rodzina królewska miała być zdania, że spory z prasą przed sądem nie są czymś potrzebnym, a dodatkowo mogą doprowadzić do przedostania się do przestrzeni publicznej kolejnych intymnych informacji.

Czytaj też:

Prawnicy księcia Harry'ego ujawnili szokującą wiadomość. „Królowa o wszystkim wiedziała”Czytaj też:

Afera podsłuchowa. Tak mocnych oskarżeń Harry'ego pod adresem Williama jeszcze nie było