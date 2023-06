37 zarzutów dla Donalda Trumpa. Adwokat byłego prezydenta USA zdradził, jak się zachowa

Donald Trump usłyszał 37 zarzutów za umyślne przetrzymywanie tajnych dokumentów w swojej prywatnej rezydencji w Mar-a-Lago oraz za utrudnianie śledztwa. Dokumenty dotyczyły m.in. programów atomowych Stanów Zjednoczonych, zdolności wojskowych tego oraz innych krajów, słabych punktów USA i sojuszników, czy planów odwetowych na możliwe wrogie zachowania obcych państw.

Podczas rozprawy w sądzie federalnym w Miami, która odbyła się we wtorek 13 czerwca, prawnicy byłego amerykańskiego prezydenta poprosili o proces z udziałem ławy przysięgłych – poinformowało CNN. – Z całą pewnością nie przyznajemy się do winy – powiedział adwokat Trumpa Todd Blanche. Przed postawieniem w stan oskarżenia byłemu prezydentowi USA pobrano odciski placów. Zrezygnowano ze zrobienia zdjęcia portretowanego, ponieważ jest on łatwo rozpoznawalny.

Donald Trump w sądzie. „To jeden z najsmutniejszych dni w historii USA”

Razem z Trumpem oskarżony został również jego asystent Walt Naut, któremu również pobrano odciski palców. Były prezydent USA przed przyjazdem do sądu zapewnił jedną z postronnych osób, że „czuje się świetnie”. Z kolei w mediach społecznościowych Trump zaznaczył, że to „jeden z najsmutniejszych dni w historii Stanów Zjednoczonych”. „Jesteśmy narodem chylącym się ku upadkowi” – dodał były prezydent USA.

Podczas rozprawy omówiony może zostać pakiet sankcji, który pozwoli oskarżonym pozostać poza aresztem w oczekiwaniu na proces. Przesłuchanie Trumpa będzie jednym z elementów procesu, który może potrwać latami. Aż 31 z zarzutów postawionych byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych dotyczy umyślnego przetrzymywania tajnych dokumentów. Kolejne cztery dotyczą ich ukrywania, a po jednym utrudniania śledztwa oraz składania fałszywych zeznań.

