Pożary na terenie byłych poligonów w Niemczech. Akcję gaśniczą przerywają wybuchy

Według niemieckich mediów, w poniedziałek 12 czerwca w powiecie Ludwigslust-Parchim w odległości kilku kilometrów wybuchły 3 pożary. Walkę z żywiołem, którego nie udało się opanować do wtorku, opisywał portal „Bild”. Jak podkreślono, najtrudniejsza sytuacja dotyczyła okolic Luebtheen i Hagenow. Paliły się am tereny, na których znajdowało się wiele niewybuchów oraz amunicja z czasów II wojny światowej.

Pożar i eksplozje na terenie dawnych poligonów

– Doszło już do wielu eksplozji. Odłamki mogą lecieć bardzo daleko, więc między ogniem a strażakami utrzymywana jest odległość prawie kilometra – tłumaczył Stefan Sternberg, starosta powiatu Ludwigslust-Parchim. Lokalny polityk podkreślał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi, także tych walczących z żywiołem.

Jeszcze w poniedziałek wieczorem z okolic Luebtheen ewakuowano około 160 mieszkańców. Płomienie dochodziły tam już na odległość około 800 metrów od zabudowań. Minister rolnictwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus zapewniał, że służby starają się ocalić dobytek ewakuowanych ludzi. Zaznaczał jednak, że sytuacja jest trudna, wręcz „dramatyczna”.

Powtórka pożarów z 2019 roku?

Do akcji gaśniczej wysłano łącznie kilkuset strażaków. Walki z ogniem nie ułatwiał wiatr, który rozprzestrzeniał płomienie z prędkością nawet kilku metrów na minutę. We wtorek do pomocy strażakom wyjechały też specjalne opancerzone pojazdy Raeumpanzer.

Co ciekawe, po potężnym pożarze z 2019 roku w okolicach Luebtheen ułożono zapory przeciwpożarowe oraz wywiercono kilka głębokich studni. Spłonęło wówczas blisko tysiąc hektarów lasu, co było rekordem całego landu. W tamtym zdarzeniu ewakuowano 260 mieszkańców.

Czytaj też:

Dramatycznie zdjęcia z Odessy. Tak wygląda miasto po ataku RosjanCzytaj też:

Śmierć trzech turystów w Egipcie. Na ich łodzi wybuchł pożar