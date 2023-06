Napaść na turystki w pobliżu słynnego zamku w Niemczech. Jedna z kobiet nie żyje

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę, 14 czerwca, w sąsiedztwie zamku Neuschwanstein. Jest on zlokalizowany w Bawarii na południu Niemiec, ok. 105 km na południowy zachód od Monachium.

Napaść na turystki w wieku 21 i 22 lat

Warto dodać, że to jedna z największych atrakcji turystycznych naszych zachodnich sąsiadów. Każdego roku odwiedza ją blisko 1,5 miliona turystów. To właśnie na tej budowli jest wzorowany zamek, który widnieje w logo Disneya.

Jak relacjonuje portal Deutsche Welle, obok mostu Marienbrücke – z którego rozciąga się imponujący widok na zamek – znajdowały się dwie turystki w wieku 21 i 22 lat. Ich narodowość nie została dotychczas ujawniona.

Kobiety zostały zepchnięte ze stromego zbocza

Młodsza z kobiet została zaatakowana przez 30-letniego mężczyznę. Jak się później okazało, jest on obywatelem Stanów Zjednoczonych. Z dotychczasowych ustaleń organów ścigania wynika, że napaść miała tło seksualne.

Starsza z kobiet próbowała ratować napadniętą. Wywiązała się szarpanina, która ostatecznie zakończyła się zepchnięciem obu kobiet ze stromego zbocza o wysokości kilkudziesięciu metrów.

Młodszej z kobiet nie udało się uratować

Napastnikowi udało się zbiec z miejsca zdarzenia, jednak jeszcze w środę udało się go zatrzymać. Obecnie przebywa w areszcie, gdzie oczekuje na postawienie zarzutów.

Kobiety przeżyły upadek ze zbocza. Zostały odnalezione przez ratowników górskich i przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Niestety, w czwartek, 15 czerwca, młodsza z kobiet zmarła. Starsza wciąż przebywa w szpitalu w poważnym stanie.

