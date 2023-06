Ciało kobiety na greckiej wyspie Kos. Policja: To Anastazja Rubińska

Portal Protothema poinformował, że na greckiej wyspie Kos w rejonie jeziora Alikes znaleziono ciało kobiety. Natknął się na nie wolontariusz biorący udział w poszukiwaniach. Zwłoki były przykryte gałęziami. Policja uważa, że ofiara to Anastazja Rubińska. Tożsamość zaginionej 27-latki będzie musiał potwierdzić partner Polki.

Anastazja Rubińska nie żyje?

Zwłoki znaleziono około kilometra od domu 32-letniego Banglijczyka, którego zatrzymała policja. Serwis Dimokratiki uzupełnia, że ciało było 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono telefon Anastazji Rubińskiej. Pojawiły się sprzeczne informacje, czy ciało było nagie, ubrane, czy przykryte prześcieradłem.

Greckie CNN podało, że w poszukiwaniach brał udział specjalnie wyszkolony pies, który podjął trop. Ciało znaleziono w worku, który został wysłany do laboratorium w celu pobrania odcisków palców. Zwłoki znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu. Po identyfikacji tożsamości planowana jest sekcja zwłok, która pomoże wyjaśnić przyczyny śmierci.

Banglijczyk i Pakistańczyk głównymi podejrzanymi

32-letni Banglijczyk, który został aresztowany pod zarzutem uprowadzenia, jest głównym podejrzanym w sprawie. Nagrania z kamer monitoringu z sąsiednich budynków pokazały mężczyznę wchodzącego do domu z 27-latką. W domu 32-latka znaleziono ślady DNA Polki. W mieszkaniu był blond włos i zakrwawiona koszulka. Banglijczyk miał także na ciele ślady walki.

Ujawniono także nagrania z monitoringu, na którym kamera po raz ostatni uchwyciły Anastazję Rubińską przed spotkaniem z Banglijczykiem. Dziewczyna weszła do baru, żeby kupić coś do jedzenia. Drugim głównym podejrzanym jest pochodzący z Pakistanu współlokator 32-latka, który przekonywał śledczych, że 27-latki nigdy nie było w ich domu, co okazało się nieprawdą. Niewykluczone, że mężczyzna mógł pomagać Banglijczykowi w zacieraniu śladów.

