Ataki paniki, stany lękowe, napady agresji. Konie pomogą żołnierzom z traumą

– W sytuacjach problemów emocjonalnych obcowanie ze zwierzętami odgrywa ogromną rolę. Psy, koty, ale także konie, robią tu dużo dobrego – mówi nam Olha, wolontariuszka, która zabiegała o włączenie hipoterapii do programu rehabilitacji żołnierzy m.in. z PTSD.

– Jazda konna to naturalny masaż, również organów wewnętrznych, poprawa krążenia i działanie uspokajające, odprężające. A żołnierzom, którym nie mają kończyn podnosi to samoocenę – „popatrz, robię to, co inni”. Hipoterapia podnosi również libido, a to w przypadku wojskowych z problemami emocjonalnymi naprawdę bardzo ważne – wylicza.