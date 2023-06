Węgry izolują ukraińskich jeńców? Kijów żąda odpowiedzi

W ramach „współpracy międzykościelnej”, na prośbę Budapesztu, Rosjanie przekazali 11 ukraińskich jeńców wojennych pochodzących z Zakarpacia na Węgry. Ukraińskie MSZ wezwało węgierskiego chargé d’affaires do złożenia wyjaśnień.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało w poniedziałek, że warunki przetrzymywania jeńców ukraińskich przekazywanych na Węgry z Rosji nie pozwalają na uznanie ich za wolnych. Ponadto, jak wskazano, administracja Viktora Orbana „nie prowadzi konstruktywnego dialogu z Kijowem w tej sprawie”.

Wojna w Ukrainie. Kijów żąda wyjaśnień ws. przekazanych z Rosji jeńców

– Wszelkie podejmowane w ostatnich dniach przez ukraińskich dyplomatów próby nawiązania bezpośredniego kontaktu z obywatelami Ukrainy zakończyły się fiaskiem. To, w połączeniu z informacjami otrzymanymi od krewnych niektórych z nich, wskazuje, że zapewnienia węgierskich władz co do rzekomego wolnego statusu ukraińskich obrońców na Węgrzech nie odpowiada rzeczywistości – oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko.

Zdaniem Kijowa, oznacza to, że Ukraińcy są przetrzymywani w izolacji, nie mają dostępu do otwartych źródeł informacji, nie komunikują się z rodzinami, ponadto odmawia się im kontaktu z ambasadą Ukrainy. – Podejmowane przez stronę ukraińską próby nawiązania konstruktywnego dialogu z władzami Węgier oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi są niestety ignorowane – przekazał rzecznik MSZ Ukrainy.

Ukraina alarmuje ws. działań Węgier. Chodzi o sytuację jeńców wojennych

Działania węgierskiej administracji w opinii Kijowa „podają w wątpliwość deklarowane humanitarne motywy przesiedlenia Ukraińców na Węgry i mogą zostać uznane za naruszenie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy po raz kolejny zwróciło się do strony węgierskiej z żądaniem natychmiastowego zezwolenia konsulowi ukraińskiemu na odwiedziny ukraińskich jeńców wojennych w celu oceny ich stanu fizycznego i psychicznego, poinformowania ich o przysługujących im prawach oraz pilnej pomocy konsularnej – dodał rzecznik.

Jak pisze Europejska Prawda, powołujące się na słowa doradcy komisarza ds. osób zaginionych, perspektywy powrotu 11 Ukraińców do domu pozostają niepewne. Tymczasem administracja Orbana twierdził, że poinformowała Kijów o przekazaniu ukraińskich jeńców wojennych na Węgry, a jeńcy przestali nimi być po przybyciu na Węgry.

