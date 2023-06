Najkrwawszy dyktator w historii. Na jego rozkaz siepacze w strojach Mikołajów zabijali skazanych

Francisco Macias Nguema był prawdopodobnie najkrwawszym dyktatorem w historii. Rządził ćwierćmilionową Gwineą Równikową przez 11 lat. W tym czasie zrujnował kraj pod każdym względem i zdołał doprowadzić do śmierci co czwartego Gwinejczyka. Około połowy ludności kraju uciekła do Kamerunu lub Gabonu.

Gwinea Równikowa była jedną z najbogatszych kolonii w Afryce. Po dekadzie rządów Maciasa stała się najbiedniejszy nie tylko w Afryce, ale i na świecie, a w kraju nie było nawet prądu. Kres paranoicznym rządom położył jeden z jego najwierniejszych siepaczy, a prywatnie bratanek Teodoro Obiang Nguema Mbasongo. Obiang, zanim obalił wuja, zarządzał cieszącym się ponurą sławą więzieniem Playa Negra, w którym torturowano, gwałcono i mordowano. Krajem rządzi nieprzerwanie od 1979 roku. Świat chyba jednak zapomniał o jego przeszłym życiu, gdyż Obiang jest przyjmowany na salonach i ani Jan Paweł II, ani Barack Obama nie mieli problemu, żeby ściskać jego prawicę. Jednak jego grzechy nie kończą się na czasach sprzed objęcia władzy. Obiang jest najdłużej urzędującym prezydentem w historii między innymi dlatego, że brutalnie prześladuje opozycję, a więzienie Playa Negra dalej działa. Przy okazji jest jednym z najbardziej skorumpowanych dyktatorów świata. Gwinea Równikowa jest trzecim największym producentem ropy naftowej w Afryce, a biorąc pod uwagę PKB na głowę mieszkańca jest najbogatszym krajem Afryki, jednak większość Gwinejczyków żyje w ubóstwie, a ich ojczyzna nie ma szczęścia do władców i jest dobrym przykładem na to, jak decyzje rządzących mogą niszczyć życie obywateli.