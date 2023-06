Płynęli do Titanica i zaginęli. Trwają poszukiwania łodzi podwodnej z milionerami na pokładzie

O zaginięciu łodzi podwodnej płynącej do wraku Titanica poinformowała w poniedziałek Straż Przybrzeżna z Bostonu. Mały okręt należący do firmy turystycznej OceanGate wyruszył w niedzielę rano z kanadyjskiego statku badawczego Polar Prince, a kontakt z nim został utracony po około godzinie i 45 minutach. Według wyliczeń Straży Przybrzeżnej, awaryjny tlen wystarczy załodze na maksymalnie 96 godzin.

W tym momencie nie wiadomo co było powodem utraty łączności. Poszukiwania trwają na dwóch płaszczyznach – powietrznej na wypadek wynurzenia okrętu oraz podwodnej przy użyciu sonaru.

Kto był na pokładzie?

Na pokładzie okrętu podwodnego Titan znajduje się miejsce dla pięciu osób. Na ten moment potwierdzono obecność trójki z nich – 59-letniego brytyjskiego biznesmena i naukowca Hamisha Hardinga oraz pakistańskiego biznesmena Shanzada Dawooda wraz z synem Sulemanem.

O swojej obecności na wyprawie Harding informował w mediach społecznościowych. Wspominał o fatalnych warunkach, przez które mogą być „prawdopodobnie pierwszą i jedyną załogową misją na Titanica w 2023 roku”. „Właśnie otworzyło się okno pogodowe i jutro spróbujemy nurkować” – pisał brytyjski biznesmen. Jego wpis wskazuje także na obecność na pokładzie francuskiego naukowca Paula-Henry’ego Nargeoleta.

Nieoficjalnie mówi się, że na pokładzie znajdował się także prezes organizującej wyprawę firmy OceanGate Stockton Rush.

Firma wydała oświadczenie

Początkowo firma OceanGate nie potwierdzała zaginięcia należącej do nich łodzi, ale jeszcze w poniedziałek wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „bada i mobilizuje wszystkie możliwości”. „Całą naszą uwagę skupiamy na członkach załogi w łodzi podwodnej i ich rodzinach” – oświadczyła firma. Zaznaczyła także, że otrzymała już „rozległą pomoc od kilku agencji rządowych i firm głębinowych”.

Wycieczki do znajdującego się 3800 m pod powierzchnią Atlantyku i oddalonego o około 600 km wybrzeży Kanady wraku Titanica organizuje firma OceanGate. „Titan jest jedynym pięcioosobowym okrętem podwodnym zdolnym do zejścia na głębokość Titanica” – chwalił się przed rokiem założyciel firmy Stockton Rush. Trwająca osiem dni wycieczka to koszt 250 tys. dolarów od osoby.

