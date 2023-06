Incydent w trakcie uroczystości z udziałem Karola III. Gwardzista nie wytrzymał upału

Przez Wielką Brytanię przetacza się fala upałów, które przekraczają 30 stopni Celsjusza.

Omdlenia w trakcie przygotowań do słynnej parady

Jak już wcześniej informowaliśmy, wysokie temperatury szczególnie doskwierały żołnierzom Gwardii Królewskiej, którzy 10 czerwca przeprowadzali próbę do uroczystej parady Trooping the Colour w Londynie.

Parada uświetnia państwowe obchody urodzin brytyjskiego monarchy. Co ciekawe – zgodnie z tradycją sięgającą XVII wieku – żadnego znaczenia nie faktyczna data urodzin króla czy królowej.

Podczas wspomnianej próby zasłabło aż czterech gwardzistów. Światowe media obiegło nagranie, dokumentujące omdlenie puzonisty w orkiestry wojskowej, którego trzeba było znieść na noszach.

Kolejny gwardzista zesłabł w Windsorze

W poniedziałek, 19 czerwca, w Windsorze odbyła się uroczystość nadania Orderu Podwiązki, czyli jednego z najwyższych odznaczeń brytyjskich. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się z udziałem nowego monarchy – Karola III.

Zgodnie z wielowiekową tradycją, ceremonia odbyła się w Kaplicy św. Jerzego – patrona Anglii i żołnierzy – która znajduje się na zamku w Windsorze. Jak relacjonuje telewizja Sky News, gwardziści ustawili się wzdłuż ulic miasta, którymi podążał królewski orszak do kaplicy.

Do sieci trafiło nagranie, na którym zarejestrowano kolejnego gwardzistę, który nie był w stanie znieść upalnej pogody. Żołnierz zasłabł w momencie, gdy zbliżało się do niego czoło orszaku. Na szczęście, natychmiast podbiegli do niego policjanci, którzy udzielili mu pomocy.

twitterCzytaj też:

Historyczna parada króla Karola III. Królowa i księżna Walii postawiły na symbolikęCzytaj też:

Księżna Diana wskazała drogę Williamowi? „Zobaczycie to, kiedy będzie gotowe”