Eutanazja zakończy życie 23-latki. Kobieta napisała listy pożegnalne i zaplanowała swój pogrzeb

23-letnia Lily nie może samodzielnie się poruszać i nieustannie odczuwa „potworny” ból. Zdiagnozowano u niej rzadką chorobę, która jest określana jako autoimmunologiczna ganglionopatia nabyta – poinformował portal Daily Mail. Lily znajduje się obecnie w hospicjum w Adelajdzie. Jest objęta opieką paliatywną.

Wzruszająca chwila na plaży. „Będę za nią bardzo tęsknić”

Kobieta podjęła decyzję, że chce poddać się eutanazji. W zeszłym tygodniu podpisała stosowne dokumenty. Zabieg zostanie wykonany już w najbliższą środę 21 czerwca i przebiegnie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Australii Południowej.

Do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać poruszającą chwilę. Lily pojechała na plażę ze swoją przyjaciółką – 28-letnią Daniką. Obie siedziały w karetce, a tylne drzwi samochodu były otwarte, dzięki czemu kobiety mogły cieszyć się pięknym widokiem. Miały przed sobą złoty piasek i błękitną wodę, a także dobrze słyszały odgłosy uderzających o brzeg fal.

Danika w poruszający sposób mówiła o przyjaciółce. – Jest tak pozytywną i ciepłą osobą i tak mądrym człowiekiem – powiedziała. – Będę za nią bardzo tęsknić. Lily jest naprawdę piękną osobą i mieliśmy wielkie szczęście, że pojawiła się w naszym życiu – dodała.

23-latka podda się zabiegowi eutanazji. „Mama musiała wyjść z pokoju”

Lily przyznała, że podjęcie decyzji o poddaniu się zabiegowi eutanazji było trudne do zaakceptowania dla jej rodziny i przyjaciół. – Mama musiała wyjść z pokoju, ponieważ to było dla niej za dużo… Ale szanują moją decyzję i wolą nie patrzeć, jak dłużej cierpię – powiedziała 23-latka. Kobieta napisała już listy pożegnalne do bliskich. Wiadomo także, że zaplanowała również część własnej uroczystości pogrzebowej.

