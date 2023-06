Nowe informacje o zmarłej Anastazji. Śledczy wskazują na kajdanki i srebrną torbę

Nie milkną echa śmierci 27-letniej Polki na greckiej wyspie Kos. Lokalne portale przekazują nowe ustalenia dotyczące okoliczności tych zdarzeń. Przypomnijmy, że zwłoki kobiety znajdowały się około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, który został zatrzymany w związku ze sprawą.

Anastazja Rubińska nie żyje. Nowe informacje z 20 czerwca

Sekcja zwłok potwierdziła, że Anastazja została uduszona. – To była trudna sekcja zwłok. Śmierć Anastazji z Wrocławia nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można określić, czy została spowodowana ludzką ręką, czy liną – wyjaśnił lekarz w rozmowie z CNN Greece.

Z najnowszych ustaleń, o których pisze ethnos.gr, wynika, że obok ciała kobiety znaleziono srebrną torbę. „Ręce młodej kobiety skute były kajdankami” – przekazano.

Greckie media – powołując się na informacje uzyskane od osób zaangażowanych w śledztwo – podały, że ciało Anastazji Rubińskiej mogło zostać porzucone na mokradłach w rejonie Alykes w sobotę, czyli dzień przed jego znalezieniem. Wcześniej to miejsce było kilkukrotnie sprawdzane, także przez psy tropiące.

Śmierć 27-letniej Polki w Grecji. Jej ręce były skute kajdankami

Podejrzany w tej sprawie mężczyzna utrzymuje, że nie ma żadnego związku ze śmiercią Polki. Jednak w jego domu ujawniono ślady DNA 27-latki, w tym blond włos i zakrwawioną koszulkę. Wiadomo, że 32-latek plątał się w swoich zeznaniach.

Najpierw twierdził, że Polka z własnej woli odbyła z nim stosunek seksualny, a następnie zaprzeczał, że w ogóle do tego doszło. Ponadto, organy ścigania ustaliły, że dzień po zaginięciu 27-latki podejrzany kupił bilet lotniczy do Włoch, co wskazuje na zamiar ucieczki.

Drugim podejrzanym jest pochodzący z Pakistanu współlokator 32-latka, który przekonywał śledczych, że 27-latki nigdy nie było w ich domu, co okazało się nieprawdą. Niewykluczone, że mężczyzna mógł pomagać Banglijczykowi w zacieraniu śladów.

