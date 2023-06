Przełom w sprawie zaginięcia Małgorzaty Wnuczek? Prokuratura przedstawiła główną wersję

Z początkiem czerwca policja wróciła do sprawy zaginionej przed laty kobiety. 27-letnia Małgorzata Wnuczek była ostatni raz widziana w 2006 r. w miejscowości Leicester, gdy wsiadła do autobusu, jadąc z pracy do centrum miasta. Mieszkająca w Inowrocławiu rodzina przekazała wówczas policji, że kobieta kontaktowała się z nimi po raz ostatni dwa dni wcześniej przez wiadomość SMS.

Przełom w sprawie zaginięcia Małgorzaty Wnuczek? Nowe informacje

Za sprawą informacji przekazanych od polskich śledczych, od 1 czerwca wyspecjalizowane jednostki przeszukują rzekę Soar, w rejonie mostu Mill Lane. Kilka dni później, w rejonie Greater Manchester zatrzymano też 39-letniego mężczyznę w związku z ewentualnym udzielaniem pomocy w zacieraniu śladów przestępstwa.

Z ustaleń TVN24 wynika, że polska prokuratura jest zdania, iż 27-letnia w chwili zaginięcia kobieta została zamordowana. – Główną wersją na tym etapie jest hipoteza, że doszło do pozbawienia jej życia. Z naszych ustaleń wynika, że do zabójstwa mogło dojść właśnie w 2006 roku, pod koniec maja (czyli wtedy, kiedy kobieta zaginęła – red.) – przekazała Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Choć – jak wynika z ustaleń TVN24 – w Polsce w tej sprawie nikt nie został jeszcze zatrzymany, to śledczy wytypowali domniemanego sprawcę. „Ma to być Polak, znajomy zamordowanej, z którą miały go łączyć bliskie relacje. Wszystko wskazuje na to, że to one mogły być tłem okrutnej zbrodni” – podano.

Zaginięcie Małgorzaty Wnuczek. Policja szuka walizki ze zwłokami

Bydgoscy śledczy potwierdzili, że w rzece Soar w Leicester jest poszukiwana walizka, w której sprawca wraz z pomocnikiem mieli ukryć zwłoki Małgorzaty.

Tamtejsza policja przekazała, że od początku śledztwa zgłosiło się ponad 2000 potencjalnych świadków, którzy złożyli ponad 100 zeznań. – Ale wciąż nie wiemy, gdzie jest Małgorzata oraz co mogło się z nią stać. Jednak mocno wierzę, że są ludzie, którzy to wiedzą. Przez ponad 17 lat jej rodzina żyła w ciemności i jesteśmy im winni, aby odpowiedzieć na pytania, które mają – mówiła z początkiem czerwca inspektor Jenni Higgs z East Midlands Special Operations Unit (EMSOU).

Czytaj też:

Przełom w sprawie zaginięcia Małgorzaty Wnuczek? Policja wznowiła poszukiwania po 17 latachCzytaj też:

Iwona Wieczorek nie daje im spać. „Są uzależnieni. U niektórych to przechodzi w psychozę”